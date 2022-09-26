Депутаты в Петербурге поддержали идею урегулировать порядок выступлений уличных музыкантов и артистов

Состоялось очередное заседание постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. Депутатам рекомендовано принять за основу проект закона «Об организации и проведении уличных выступлений в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ внесен Губернатором Александром Бегловым. Проект закона предусматривает установление порядка организации и проведения в городе уличных выступлений. Это музыкальные, литературные, танцевальные номера, костюмированные представления и др. Инициатива разработана с целью принятия адекватных мер обеспечения правопорядка и общественной безопасности при их проведении. Кроме того, в законопроекте перечислены основания, влекущие невозможность проведения уличных выступлении.

Как пояснил председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, для уличных музыкантов и артистов действует следующий алгоритм: чтобы выступить на какой-либо городской площадке, необходимо подать соответствующую заявку через МФЦ, либо в очном порядке в адрес комитета или администрации района.

– Совместно с районными администрациями определяются конкретные места для выступлений. Каждой точке будет дана категория в зависимости от возможности применения звукоусиливающей аппаратуры. В ближайшее время сформируем интерактивную карту с обозначением площадок, где могут выступать уличные артисты. Эта карта будет публичной, забронировать места можно будет за 30 дней до выступления. Одно из основных требований – отсутствие поблизости социальных объектов, больниц, школ, детских садов, – отметил он.

В случае проведения таких выступлений без согласования, либо с нарушением требований к месту его проведения, устанавливается административная ответственность.

Комиссия рассмотрела проект закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», внесенный депутатам Антоном Соловьевым. Законодательному Собранию рекомендовано принять проект в первом чтении. Документ разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с федеральным.

Депутаты предлагают включить газету «Петербургский дневник» в перечень источников официального опубликования правовых актов городского парламента. Соответствующий проект постановления «О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в части, касающейся источников опубликования правовых актов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» рекомендовано принять в первом чтении.

Комиссия приняла к сведению текст проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Речь идет об электронном обучении и применении дистанционных технологий в образовательных организациях. В законопроекте предлагается закрепить условия и нормы, при которых допускается применение дистанционных технологий.

Представителем Законодательного Собрания седьмого созыва в состав Координационного совета по развитию театральной и концертной деятельности рекомендовано делегировать вице-спикера Марину Шишкину.

На рассмотрение парламента представят проекты решений «Об учреждении премий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для победителей 25-ого открытого конкурса исполнителей новой детской песни «День рождения», а также «Об учреждении премий Законодательного Собрания Санкт-Петербурга для победителей «ГРАН-ПРИ «Восходящая Звезда».