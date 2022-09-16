Комитет по законодательству поддержал федеральную законодательную инициативу о дополнительных мерах поддержки студентов – доноров

Комитет по законодательству сегодня одобрил проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документ внесли депутаты Всеволод Беликов, Павел Крупник, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Авторы предлагают обратиться к Государственной Думе с инициативой о наделении студентов, которые сдают кровь, правами, закрепленными в Трудовом кодексе РФ для доноров, работающих на предприятиях и в учреждениях России. Естественно, с поправкой на условия обучения. В частности, планируется установить, что если студенту пришлось выйти на учебу в день сдачи крови или медосмотра, то эти дни он сможет компенсировать выходными в другое время или присоединить их к очередным каникулам. По мнению парламентариев, это не только поможет молодым людям полноценно восстанавливаться после донаций, но и послужит стимулом для развития донорства в нашей стране.

– Мы уже получили на этот проект заключение Совета законодателей РФ. Коллеги предлагают дополнить его нормой о том, что дата этих выходных должна согласовываться с руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом. Считаю, что это совершенно уместная поправка, которая позволит учесть особенности образовательного процесса, – отметил председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов.

Члены комитета решили совместно с постоянной комиссией по организации публичной власти и административно-территориальному устройству внести на рассмотрение Собрания проект Постановления «О внесении изменений в некоторые постановления Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Предлагается установить возможность награждения почетным знаком «За безупречную службу Санкт-Петербургу» сотрудников органов местного самоуправления города, а также право для глав муниципальных образований обращаться в Законодательное Собрание с представлением о награждении почетными знаками «За безупречную службу Санкт-Петербургу» и «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга».

Также парламентарии решили внести на рассмотрение ЗС СПб поправку, подготовленную к третьему чтению законопроекта «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». Предлагаемые изменения носят технический характер.

Депутаты решили создать рабочую группу по разработке законодательного регулирования в сфере государственной политики Санкт-Петербурга в отношении соотечественников за рубежом.

– Есть меры социальной поддержки, с которыми к нам постоянно обращаются наши соотечественники. Скажем, блокадники, проживающие в городе, имеют одни выплаты, а проживающие в других регионах – иные. В рамках действующих полномочий мы имеем возможность отчасти делать им к юбилеям какие-то выплаты, но помощь в решении других житейских вопросов требует законодательного урегулирования, – поддержал инициативу депутат Александр Ржаненков.

Парламентарии решили направить на рассмотрение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ законопроекты «О принятии Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», «О принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 36 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и «О принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Комитет сформировал проект повестки дня очередного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, назначенного на 21 сентября 2022 года.