СКА по привычке крупно обыграл «Куньлунь»

Петербургский хоккейный клуб СКА в очередной раз оказался сильнее китайского «Куньлуня» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Питерец.ру» не забыл, что в октябре прошлого года СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0, дубли тогда сделали Вей и Кемппайнен.

На этот раз чуть более 700 зрителей увидели заброшенные шайбы в каждом периоде, а открыл счёт уже на 3-й минуте Дмитрий Яшкин. Удвоил преимущество СКА Марат Хуснутдинов, которому ассистировал канадец Алекс Грант. Последний не очень результативен в нынешнем первенстве: в игре с клубом из КНР Грант набрал первые очки в сезоне (позже он помог Валентину Зыкову сделать счёт 4:1). Убедительно выиграв вторую двадцатиминутку со счётом 3:0, коллектив Романа Ротенберга добился и общей победы – 6:3. Третью шайбу в ворота Джурасика забросил Захар Бардаков, пятую – Александр Волков, шестую – Никита Комаров.

Безоблачным выглядит сейчас турнирное положение невских армейцев. Набравший 18 очков в 9 играх СКА лидирует не только в Западной конференции, но и во всей Лиге.