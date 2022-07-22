В баскетбольном «Зените» два новичка – Калеб Хоумсли и Томас Вимбуш

«Зенит» уже покинули несколько важных игроков: Джордан Ллойд перебрался в «Монако», Алекс Пойтресс теперь будет защищать цвета «Маккаби», а Билли Бэрон порадует точными дальними бросками болельщиков «Милана». Но селекция продолжается, и на место ушедших приходят новички.

Под пятым номером будет теперь выступать за «Зенит» защитник Калеб Хоумсли, который в прошлом сезоне играл за немецкий «Гамбург». По укоренившейся в российском баскетбольном лексиконе манере Хоумсли можно назвать «скорером», то есть специалистом по набору очков. Посмотрим, как быстро он адаптируется в Единой Лиге ВТБ.

Укрепили «сине-бело-голубые» и переднюю линию. Поскольку петербургский клуб расстался не только с эффектно игравшим Пойтрессом, но и со звёздным «большим» Джорданом Мики (у этого баскетболиста практически нет слабых мест по европейским меркам), требовался мощный форвард. Им стал 28-летний Томас Вимбуш, ранее выступавший за французский клуб «Нантер».

«Питерец.ру» заметил, что бывший зенитовец Джален Рейнольдс перешёл в межсезонье в УНИКС.