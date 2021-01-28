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Питерец.ру » Спорт » Волейбольная «Ленинградка» уверенно выиграла тай-брейк у «Локомотива»

Волейбольная «Ленинградка» уверенно выиграла тай-брейк у «Локомотива»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
eningradka.spb.ru
Со счётом 3–2 завершился домашний поединок «Ленинградки» с соперницами из Калининграда.

«Питерец.ру» с оптимизмом смотрит на турнирное положение «Ленинградки» в сезоне – 2020/2021. Команда Александра Кашина после очередной победы уверенно держится на четвёртой строчке – прогресс налицо.

Оправданием поражению «Локомотива» может служить отсутствие Ирины Воронковой, хот две партии «зацепить» удалось. Гостевой коллектив буквально вырвал стартовый сет (28:26) и третью партию (26:24). Проигрывая 1–2, «Ленинградка» смогла удержать преимущество 2–3 очка по ходу следующего сета и добилась тай-брейка.

Уже в дебюте укороченной партии «Ленинградка» добилась преимущества в 5 очков, которое выросло до «+8»: выигранный со счётом 15:7 тай-брейк принёс победу хозяйкам площадки. Великолепную игру продемонстрировала у победительниц Анастасия Гарелик – больше 30 очков, у «Локомотива» 27 очков набрала Лиза Липпман. Клубный сайт «Ленинградки» отметил также Екатерину Сокольчик, Наталью Непомнящих и Викторию Чаплину. 6 февраля «Ленинградке» предстоит гостевой матч с «Уралочкой-НТМК», которая сейчас замыкает восьмёрку Суперлиги.

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