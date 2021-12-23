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Питерец.ру » Спорт » СКА смог в овертайме одолеть ЦСКА, победу принёс Никита Гусев

СКА смог в овертайме одолеть ЦСКА, победу принёс Никита Гусев

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
cska-hockey.ru
Принципиальное противоборство двух армейских команд завершилось в пользу дружины Валерия Брагина.

После перерыва на матчи сборных возобновился регулярный чемпионат КХЛ – 2021/2022. Невские армейцы успели победить «Спартак» (4:2, по 3 очка в той встрече набрали Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко). И вот – очередной бой (а как назвать иначе?) с армейцами столицы, которых тренирует Сергей Фёдоров.

СКА и ЦСКА дважды встречались в ноябре, и оба раза победу праздновали москвичи (4:0 и 3:1). На этот раз борьба затянулась до овертайма, хотя СКА вёл 2:0 к началу третьего периода. Счёт открыл Александр Волков, которому ассистировали Валентин Зыков и Никита Седов, а более весомым сделал преимущество коллектива Валерия Брагина точный бросок Данилы Моисеева. «Питерец.ру» считает, что если бы сразу после этого спецбригадам большинства СКА удалось реализовать удаление Киселевича, то с 0:3 отыграться ЦСКА вряд ли сумел.

Однако в третьей двадцатиминутке Ларс Юханссон дважды пропустил (отличились Окулов и Карнаухов), и игра перешла в овертайм. Через полторы минуты игрового времени овертайм закончился: Никита Гусев пробил Федотова, а точную передачу Олимпийскому чемпиону сделал Микко Лехтонен.

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