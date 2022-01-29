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Питерец.ру » Спорт » Турецкий «Анадолу Эфес» подтвердил, что является удобным соперником для «Зенита» в Евролиге

Турецкий «Анадолу Эфес» подтвердил, что является удобным соперником для «Зенита» в Евролиге

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
euroleague.net
Очередная победа российского клуба над одним из фаворитов баскетбольной Евролиги.  

После того, как турецкий «Эфес» в ноябре 2019 года выиграл первый в истории соперничества матч у петербургского «Зенита», российский клуб только выигрывает – и накануне сделал это в очередной, уже четвёртый раз подряд.

В первом круге регулярного чемпионата Евролиги – 2021/2022 «Зенит» выиграл в Стамбуле с разницей в 11 очков, не помог тогда «Эфесу» и звёздный Шейн Ларкин. На этот раз Ларкин участия в матче не принимал, и на первые роли у команды Эргина Атамана вышли другие – Василье Мичич (22 очка), Крунослав Симон (17 очков) и Адриен Моэрман (11 очков).

В первой половине матча борьба была равной, но в третьей четверти команда Хавьера Паскуаля нанесла решающий удар – 15:6 по итогам десятиминутки. В заключительном отрезке встречи «Зенит» удержал добытое ранее преимущество и победил с итоговым счётом 76:67. Лучшим у «Зенита» стал американский форвард Алекс Пойтресс (21 очко и 9 подборов, почти дабл-дабл). Проваливший игру с «Монако» Билли Бэрон на этот раз забил 3 дальних броска из 5, всего этот снайпер набрал 13 очков.

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