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Питерец.ру » Спорт » Георгиос Папаяннис всёс ощутимый вклад в победу «Пао» над «Зенитом» в матче Евролиги

Георгиос Папаяннис всёс ощутимый вклад в победу «Пао» над «Зенитом» в матче Евролиги

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
В Греции прервалась победная серия баскетбольного «Зенита» в регулярном чемпионате Евролиги.

До поездки в Афины «Зенит» выдал впечатляющую победную серию, обыграв и сильный «Милан» Этторе Мессины (74:70). А вот «Панатинаикос» далёк от зоны плей-офф Евролиги, поэтому в матче с «Зенитом» команда Прифтиса приложила все усилия для победы. И победить греческому клубу (уже без приставки «супер») удалось: дабл-дабл сделал центровой Георгиос Папаяннис (18 очков и 13 подборов). «Питерец.ру» не забыл, что «Панатинаикос» подписал контракт с Папяннисом после командировки «большого» в НБА. И вот Папаяннис выдал лучший коэффициент полезности («+27») в самый важный момент, потому что очередное поражение превращало «Пао» в аутсайдера турнира.

«Зенит» выиграл первую четверть с разницей в 8 очков, но очень неудачно сыграл в третьем отрезке матча, проиграв его со счётом 10:20. В вязкой борьбе «Панатинаикос» победил с разницей «+6», но на турнирные перспективы «сине-бело-голубых» это гостевое поражение повлиять не должно. «Зенит» не просто претендует на плей-офф, а борется за преимущество своей площадки в первом раунде. Сейчас команда Хавьера Паскуля идёт в турнирной таблице сразу вслед за лидерами – «Реалом», «Барселоной» и «Миланом».

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