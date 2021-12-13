«Динамо» смогло сыграть с «Зенитом» вничью, борьба за чемпионство продолжается

Победа московского «Динамо» над «Зенитом» могла многое поменять в борьбе за чемпионство – 2022. Однако «Питерец.ру» не сомневается, что коллектив Сергея Семака приложил бы все силы для завоевания очередного «золота». Но победить динамовцам не удалось, более того, пришлось спасать ничью.

Весьма спорный пенальти был назначен в динамовские ворота при счёте 0:0. Умышленного фола со стороны динамовца в своей штрафной площадке просто не было: совершавший скоростной рывок Андрей Мостовой просто зацепился за соперника. Повтор эпизода убедил главного арбитра Карасёва, что 11-метровый нужно назначать, что было встречено недовольством на трибунах. Однако пижонство Клаудиньо сыграно на руку столичному клубу: бразилец бил в пустой угол ворот (гадавший Шунин уже улетел в противоположный), но бильярдной точности не получилось – промах.

«Зенит» смог забить и с игры: тот же Клаудиньо с очень близкого расстояния переправил мяч в ворота Шунина, после чего жестом показал динамовскому голкиперу, что умеет попадать в ворота. Но во втором тайме защитник Скопинцев использовал хороший пас уругвайца Варелы, и счёт 1:1 не изменился.