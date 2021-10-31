«Рубин» обыграл ЦСКА после победы «Зенита» над «Динамо»

Исторический гол в ворота «Динамо» дался Артёму Дзюбе очень легко. Выйдя на замену по ходу игры, Дзюба просто добил мяч с очень близкого расстояния в динамовские ворота, после чего устроил празднование. «Зенит» не просто победил, а разгромил столичный клуб со счётом 4:1. По голу забили зенитовские бразильцы Клаудиньо и Вендел, после этого случился результативный удар Дзюба, а четвёртый мяч забил Ярослав Ракицкий.

«Рубин» после сентябрьского разгрома «Урала» (4:0) не мог победить пять туров подряд – заговорили даже об отставке Леонида Слуцкого. Но во встрече с ЦСКА казанцам удалась победа едва ли не в стиле Курбана Бердыева. Всё основное время на табло горели унылые нули, но как только началось компенсированное, «Рубин» забил и выиграл.

«Питерец.ру» отмечает, что отрыв лидирующего в РПЛ «Зенита» от «Локомотива» прежний – 5 очков. Петербуржцы разгромили «Спартак» и «Динамо» с общим счётом 11:2, а команда теперь уже Маркуса Гисдоля после выигрыша у «Сочи» смогла заполучить 3 очка и в Нижнем Новгороде. Здесь хозяева поля сами подарили «Локомотиву» победу, забив в свои ворота на исходе встречи.