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Питерец.ру » Спорт » «Рубин» обыграл ЦСКА после победы «Зенита» над «Динамо»

«Рубин» обыграл ЦСКА после победы «Зенита» над «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ria.ru
В матче с динамовцами очень важный гол забил Артём Дзюба, ставший теперь главным бомбардиром российских чемпионатов.

Исторический гол в ворота «Динамо» дался Артёму Дзюбе очень легко. Выйдя на замену по ходу игры, Дзюба просто добил мяч с очень близкого расстояния в динамовские ворота, после чего устроил празднование. «Зенит» не просто победил, а разгромил столичный клуб со счётом 4:1. По голу забили зенитовские бразильцы Клаудиньо и Вендел, после этого случился результативный удар Дзюба, а четвёртый мяч забил Ярослав Ракицкий.

«Рубин» после сентябрьского разгрома «Урала» (4:0) не мог победить пять туров подряд – заговорили даже об отставке Леонида Слуцкого. Но во встрече с ЦСКА казанцам удалась победа едва ли не в стиле Курбана Бердыева. Всё основное время на табло горели унылые нули, но как только началось компенсированное, «Рубин» забил и выиграл.

«Питерец.ру» отмечает, что отрыв лидирующего в РПЛ «Зенита» от «Локомотива» прежний – 5 очков. Петербуржцы разгромили «Спартак» и «Динамо» с общим счётом 11:2, а команда теперь уже Маркуса Гисдоля после выигрыша у «Сочи» смогла заполучить 3 очка и в Нижнем Новгороде. Здесь хозяева поля сами подарили «Локомотиву» победу, забив в свои ворота на исходе встречи.

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