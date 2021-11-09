Ничья с «Уралом» не помешала «Зениту» сохранить лидерство в чемпионате России по футболу

Ярослав Ракицкий мог быть удалён в матче «Зенита» в Екатеринбурге, но «вместо него» главный арбитр Панин изгнал с поля Клаудиньо. Перед самым перерывом Ракицкий мог получить вторую жёлтую карточку, означавшую удаление. Но в том эпизоде защитник «Зенита» второго предупреждения не получил. Радоваться этому гостям пришлось недолго: сразу после перерыва Клаудиньо увидел перед собой прямую красную карточку.

«Питерец.ру» отмечает, что после выездной ничьей отрыв лидирующего в РПЛ «Зенита» от второго места составляет всего лишь 3 очка. А занимает после 14-го тура вторую позицию … «Сочи», разгромившее ЦСКА. Заболотный Акинфееву забить не смог, но Юсупову удалось открыть счёт уже на 3-й минуте. Ещё до перерыва дубль удался сочинскому колумбийцу Касьерре и счёт стал 3:0. Итог – 4:1 в пользу «Сочи» после того, как во втором тайме обменялись голами Зайнутдинов и сочинский защитник Юрганов (с передачи всё того же Касьерры).

На третье место взобралось быстро оправившееся от разгрома в игре с «Зенитом» «Динамо». Команда Сандро Шварца обыграла «Краснодар» (1:0).