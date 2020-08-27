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Питерец.ру » Спорт » Поражение «Зенита» от «Динамо» - холодный душ и стимул к новым победам

Поражение «Зенита» от «Динамо» - холодный душ и стимул к новым победам

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
В сезоне – 2018/2019 «Зенит» уже проигрывал динамовцам в Москве 0:1.

После игры много обсуждали фолы динамовцах на гостях из Санкт-Петербурга. Ещё бы: хозяева стадиона имени Льва Яшина получили массу жёлтых карточек, а Дмитрий Скопинцев был удалён с поля арбитром Васильевым. Не обошлось без красной карточки и у «Зенита»: на 83-й минуте изгнали с поля Вильмара Барриоса.

«Питерец.ру» испытывает дежавю: ведь в позапрошлом сезоне столичное «Динамо» с Антоном Шуниным в воротах тоже победило «Зенит» с минимальным преимуществом. В том октябрьском матче, состоявшемся в 2018 году, многое решило удаление Себастьяна Дриусси уже в первом тайме. На этот раз красная карточка была показана Барриосу уже при счёте 1:0 в пользу «Динамо», при этом составы команд уравнялись.

После игры отзывов хватало. Грубо игравших динамовцев сравнили с регбистами, высказал своё мнение и Геннадий Орлов. Известный комментатор назвал футболистов «Динамо» «костоломами», а «Зенит» Орлов упрекнул в нежелании вести «настоящую мужскую борьбу за мяч».

Сейчас в интернете обсуждают не назначенный Васильевым пенальти в эпизоде с падением Малкома.

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