«Динамо» всерьёз преследует «Зенит» в чемпионате России по футболу

Матч «Зенита» и «Ростова» в 17-м туре чемпионата РПЛ получился со скандальным оттенком. Всё дело в голе Комличенко: по ходу развития атаки ростовчане могли как минимум дважды сфолить. Сначала Венделу досталось от Калинина (главный арбитр Матюнин нарушения здесь не усмотрел), а затем Комличенко буквально повалил на поле Ракицкого. «Питерец.ру» отмечает силу и точность удара Комличенко, но это взятие ворот Михаила Кержакова выглядело спорным. Счёт уже в середине первого тайма стал 2:0, но коллектив Сергея Семака свёл матч к ничьей после дубля медийного бразильца Клаудиньо. Так «Зенит» набрал лишь очко в домашнем матче, а что же «Динамо»?

Команда, которую тренирует Сандро Шварц, одолела «Уфу» (2:0). Здесь тоже на первом плане было судейство: арбитр Безбородов уже на 6-й минуте удалил уфимца Кротова, который «вырубил» динамовца Шиманьски. А ещё через полчаса игрового времени Безбородов изгнал с поля ещё одного футболиста «Уфы», и динамовцы играли с двумя лишними игроками. Голы Макарова и Захаряна позволили «Динамо» победить и приблизиться к «Зениту» на дистанцию в 2 очка.