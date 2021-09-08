Смолов забил победный гол в ворота Мальты, но счёт скромный – всего лишь 2:0

«Питерец.ру» заметил в стартовом составе сборной воспитанника «Зенита» Алексея Ионова. Этот 32-летний полузащитник, который сейчас выступает за «Краснодар», дебютировал в главной национальной команде ещё 10 лет назад. И вот Валерий Карпин предоставил Ионову новый шанс – выход в основе против аутсайдера отборочной группы.

Представительство «Зенита» в игре с Мальтой было серьёзным – три футболиста в стартовом составе. Кузяев вместе с Караваевым играли крайних защитников, а Ерохин – на своём месте в полузащите. На острие атаки был Фёдор Смолов из «Локомотива», и именно антигерой чемпионата мира открыл счёт. Карпин не нуждается (пока?) в Дзюбе, поэтому время забивать Смолову. Но развить успех не очень получилось: открыв счёт на 10-й минуте, российская команда смогла лишь увеличить преимущество после реализованного спартаковцем Бакаевым пенальти во втором тайме.

Скромные 2:0 с Мальтой уже стоили России промежуточного первого места в группе Н. Дело в том, что хорваты разгромили сборную Словении со счётом 3:0 (отличились Ливайя, Пашалич и Влашич) и возглавили группу по лучшей разнице мячей.