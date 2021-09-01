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Питерец.ру » Спорт » Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм», переход Азмуна в «Лион» может и не состояться

Влашич перешёл из ЦСКА в «Вест Хэм», переход Азмуна в «Лион» может и не состояться

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
Московский ЦСКА продал свою главную звезду в Английскую Премьер-Лигу.

Хорват Никола Влашич явно желал перейти в другой чемпионат, и это произошло: теперь брат знаменитой легкоатлетки стал «молотобойцев». Английский «Вест Хэм Юнайтед» заплатил столичным армейцам за Влашича около 30 млн евро. Отыграет ли 23-летний полузащитник за свой новый клуб все положенные по контракту пять сезонов – покажет время. Спортивные сайты сразу же начали вспоминать наиболее дорогие продажи из российского чемпионата: замелькали в этих списках и бывшие зенитовцы.

А вот Сердар Азмун вряд ли станет игроком французского «Лиона». Предпосылки к продаже иранца были, однако кто-то должен играть в нападении в Лиге Чемпионов. «Питерец.ру» напоминает, что на этот раз в главном клубном турнире Европы «Зениту» достались такие грозные соперники, как «Ювентус» и «Челси». Да и шведский «Мальмё» может стать крепким орешком – достаточно вспомнить «Брюгге».

В итоге трансфер Азмуна в «Лион», похоже, сорвался или очень близок к тому, чтобы не состояться. Главная причина в том, что менеджменту «Зенита» не удалось найти адекватную замену: называлось имя Карлоса Винисиуса из «Бенфики», но рокировка не состоялась. Азмун, чья стоимость приближается к 25 млн евро, интересовал и другие клубы.

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