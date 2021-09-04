Ерохин открыл счёт в победном для сборной России матче с Кипром

«Питерец.ру» напоминает путь сборной России в оборочном турнире к чемпионату мира в Катаре. Ещё под руководством Станислава Черчесова российская сборная сыграла три отборочных встречи: после двух побед (над Мальтой и Словенией) последовало поражение от словаков с победным голом Роберта Мака.

Дебют Валерия Карпина ознаменовался нулевой ничьей с Хорватией в «Лужниках». Следующим соперником стали киприоты, которые уже успели дома отобрать очки у словаком и обыграть Словению (1:0). Ясно было, что легкомысленно относиться к выезду на Кипр было нельзя, и итоговые 2:0 порадовали.

Карпин выпустил в стартовом составе двух представителей «Зенита» - защитника Караваева и хавбека Ерохина. Именно Александр стал автором быстрого гола, когда использовал передачу Смолова на 6-й минуте. После перерыва Смолов помог отличиться Жемалетдинову, а забить гол престижа хозяевам помешала российская оборона во главе с Гильерме. Прямо сейчас продолжается матч Словакия – Хорватия (защитник «Зенита» Деян Ловрен вышел в стартовом составе вице-чемпионов мира), счёт пока не открыт.