«Ростов» Валерия Карпина проиграл «Зениту» после поражения в стартовом туре

Поклонникам «Ростова» лучше сейчас пореже смотреть на текущую таблицу первенства России по футболу. Команда Валерия Карпина, который недавно стал ещё и главным тренером сборной, проиграла оба стартовых матча с разницей в два мяча.

В поединке с «Зенитом» ростовчане сыграли в «смелый» футбол, итог – 2:4. «Питерец.ру» вспоминает известные слова, что самое красивое в футболе – счёт на табло (желательно, победный). Артём Дзюба вышел в стартовом составе, но забить команде Карпина не смог: не секрет, что личные взаимоотношения Дзюбы и Карпина натянутые. Или – оставляют желать лучшего, но явно Карпину придётся приглашать Дзюбу в сборную в ближайшее время.

Главным героем ростовской победы стал Александр Ерохин: полузащитник «Зенита» открыл счёт а в компенсированное ко второму тайму время забил ворота Бабурина четвёртый гол «сине-бело-голубых». После двух домашних поражений «Ростова» в чемпионате любителям футбола придётся только гадать, в каком расположении духа импульсивный Карпин прибудет в сборную.