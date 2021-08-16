ента новостей

17:08
«Зенит» убедился, что Смолов умеет бить пенальти: победить «Локомотив» не удалось
16:47
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
11:52
В центре Петербурга мужчина стрелял в шумную компанию
11:46
В Кудрово ребенок выпал с 9-го этажа
11:42
В Петербурге полицией проведен масштабный миграционный рейд
09:44
Зло под названием «Борьба с коррупцией»
09:16
Пришлось активно мыть дороги и улицы
08:29
Что нельзя говорить мошенникам?
17:04
В Выборге пройдет Международный мотофестиваль «BALTIC RALLY»
10:57
В общепите высокие цены?
10:33
Соединенные Штаты обвинили нас во лжи
10:19
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют 2 полосы движения
10:00
Как хранить сбережения
22:51
Стартовали футбольные чемпионаты Англии, Испании и Германии
19:41
В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник
19:33
Владимир Мамонтов прокомментировал втягивание звезд шоу-бизнеса в политические игры
16:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:29
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
10:22
Ленобласть вошла в пятерку лучших по доходам от леса
10:19
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу движения
10:16
Строительство ТПУ и расширение станции метро «Фрунзенская»: транспортную систему Петербурга ждут перемены
09:47
Лотерейных миллионеров стало больше
09:12
В вузах будет смешанный формат
08:30
Буланову не зарегистрировали
22:56
Вслед за «Спартаком» неудача постигла в еврокубках и «Рубин»
14:38
В Ленобласти мужчина выстрелил в соседа по даче
14:34
В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд
12:47
Петербургские поисковые отряды вернулись из экспедиции
12:43
На КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:26
Православный активист ударил Невзорова по щеке
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» убедился, что Смолов умеет бить пенальти: победить «Локомотив» не удалось

«Зенит» убедился, что Смолов умеет бить пенальти: победить «Локомотив» не удалось

0
1
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Фёдор Смолов взялся бить пенальти в решающий момент матча – и забил.  

«Зенит» не смог победить в 4-м туре чемпионата России, но лидерства «Рубину» не отдал. Дело в том, что команда Леонида Слуцкого довольствовалась ничьей в поединке с «Крыльями Советов». Теперь у петербургского и казанского клубов – по 10 очков.

«Питерец.ру» обратил внимание, что в стартовом составе «Зенита» в матче с железнодорожниками вышел Малком. Бразилец стал героем финального матча Олимпийского футбольного турнира, принеся своей национальной сборной победу над испанцами. Но Сергею Семаку пришлось заменить Малкома во втором тайме: все карты тренерскому штабу «Зенита» спутало удаление Кузяева. Главный арбитр Сергей Карасёв показал Далеру первую жёлтую карточку на 19-й, а на 50-й минуте изгнал полузащитника с поля.

Тем не менее счёт открыл «Зенит», когда Сердар Азмун заработал одиннадцатиметровый, который реализовал Сутормин. Получив такой удар на исходе матча, «Локомотив» нашёл в себе силы отыграться. Карасёву понадобилось изучение видеоповтора, а к «точке» подошёл Фёдор Смолов (на этот раз пробивший точно).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

19-08-2020, 23:17
Сердар Азмун стал главным героем победы «Зенита» над ЦСКА в 3-м туре
8-03-2021, 20:23
«Зенит» Семака проиграл «Рубину» Слуцкого: спасительный пенальти не реализовал Дзюба
24-11-2019, 00:36
Голы Азмуна и Дзюбы позволили «Зениту» победить в Казани
18-03-2021, 01:09
Вендел стал героем победы «Зенита» над ЦСКА в важнейшем матче чемпионата России
14-03-2020, 23:06
7:1 – так «Зенит» встретил «Урал»
9-05-2021, 00:57
Чемпион России по футболу сыграл вничью в Уфе

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
195
13-08-2021, 19:41
В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник
0
277
11-08-2021, 16:14
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб
0
248
11-08-2021, 15:22
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали
0
319
9-08-2021, 11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
Наверх