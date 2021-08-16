«Зенит» убедился, что Смолов умеет бить пенальти: победить «Локомотив» не удалось

«Зенит» не смог победить в 4-м туре чемпионата России, но лидерства «Рубину» не отдал. Дело в том, что команда Леонида Слуцкого довольствовалась ничьей в поединке с «Крыльями Советов». Теперь у петербургского и казанского клубов – по 10 очков.

«Питерец.ру» обратил внимание, что в стартовом составе «Зенита» в матче с железнодорожниками вышел Малком. Бразилец стал героем финального матча Олимпийского футбольного турнира, принеся своей национальной сборной победу над испанцами. Но Сергею Семаку пришлось заменить Малкома во втором тайме: все карты тренерскому штабу «Зенита» спутало удаление Кузяева. Главный арбитр Сергей Карасёв показал Далеру первую жёлтую карточку на 19-й, а на 50-й минуте изгнал полузащитника с поля.

Тем не менее счёт открыл «Зенит», когда Сердар Азмун заработал одиннадцатиметровый, который реализовал Сутормин. Получив такой удар на исходе матча, «Локомотив» нашёл в себе силы отыграться. Карасёву понадобилось изучение видеоповтора, а к «точке» подошёл Фёдор Смолов (на этот раз пробивший точно).