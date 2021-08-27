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Питерец.ру » Спорт » Гол Азмуна помог «Зениту» победить ЦСКА

Гол Азмуна помог «Зениту» победить ЦСКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
При этом сам иранский нападающий по-прежнему собирается за границу.  

Новичок «Зенита» Клаудиньо (на фото) снова вышел в стартовом составе команды Сергея Семака. Впрочем, в предыдущем туре это не помогло «сине-бело-голубым: матч в Уфе завершился ничьей (1:1). На этот раз удалось победить, хотя ЦСКА удерживал нулевую ничью до 82-й минуты. Но сработал выход на замену Артёма Дзюбы: бывший капитан сборной России заменил Клаудиньо и сделал голевой пас Азмуну. «Питерец.ру» советует любителям красивых голов посмотреть на победный для «Зенита» мяч в ворота Игоря Акинфеева: здесь Азмун показал очень высокое исполнительское мастерство. К тому же Азмун может перейти в другой клуб как и хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Очередное поражение в этом туре потерпел «Спартак», и страсти вокруг столичной команды накалились до предела. «Красно-белые» дома уступили «Сочи» (победный мяч забил бывший зенитовец Артур Юсупов). У португальского тренера «Спартака» Руя Витории начало сезона явно не задалось: из Лиги Чемпионов команда вылетела, а в чемпионате плетётся сейчас на 9-м месте.

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