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Питерец.ру » Спорт » Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»

Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
premierliga.ru
Команде Сергея Семака удалось повести в счёте после гола Александра Ерохина.

«Зенит» имел все шансы просто победить благодаря более высокому классу исполнителей: на поле у «Спартака» появились Маслов и Урунов. «Питерец.ру» изучил стартовый состав «Зенита»: Семак решил выпустить в полузащите Мостового (которого по ходу матча заменил Азмун) и открывшего счёт Ерохина.

Пропустив, «Спартак» не раскис, а бросился отыгрываться. Промахнувшийся ранее по пустым воротам «Зенита» Понсе отличился с передачи чеха Крала. Счёт 1:1 сохранился до финального свистка, а это значит – двоевластие в турнирной таблице РПЛ сохранилось. «Зенит» и «Спартак» набрали по 21 очку после 10 туров, а на третьем месте расположился ЦСКА.

Армейцы Москвы смогли победить «Урал» в гостях, хотя при счёте 0:0 был удалён защитник ЦСКА Магнуссон. Пока уральцы перестраивались для игры на победу, звезда ЦСКА Никола Влашич организовал два гола. Сначала хорват помог открыть счёт Зайнутдинову, а вскоре второй мяч ЦСКА после паса Влашича забил Марадишвили.

Ещё один матч субботы завершился нулевой ничьей: так сыграли аутсайдера чемпионата «Уфа» и «Ротор».

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