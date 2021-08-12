Вслед за «Спартаком» неудача постигла в еврокубках и «Рубин»

«Питерец.ру» не стал подробно освещать противостояние «Спартака» и португальской «Бенфики» в квалификации Лиги Чемпионов. Итог двухматчевой битвы известен – дважды по 0:2 и столичный клуб отправился в Лигу Европы. Новый главный трене «красно-белых» Руй Витория не помог в противостоянии с португальским грандом, однако справедливости ради нужно сказать, что «Спартак» изначально смотрелся «андердогом» в паре с «Бенфикой».

А вот «Рубин» Леонида Слуцкого не смог преодолеть малоизвестного клуба из Польши в Лиге Конференций. Команда из Ченстохова дома сыграла с казанцами со счётом 0:0, а в ответной игре могла забить уже в самом дебюте. После нулей на табло в основное время пришлось играть дополнительное, и здесь «Рубин» пропустил: гол назревал давно и состоялся. Поскольку правило выездного гола в этом сезоне отменено, то пропущенный на своём поле гол вовсе не завершал борьбу. Команде Слуцкого во что бы то ни стало нужно было забить, и «Рубин» заработал пенальти! Однако боснийский вратарь польского клуба Ковачевич уверено переиграл Хакшабановича. Так «Рубин» очень быстро завершил евросезон.