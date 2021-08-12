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Питерец.ру » Спорт » Вслед за «Спартаком» неудача постигла в еврокубках и «Рубин»

Вслед за «Спартаком» неудача постигла в еврокубках и «Рубин»

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35
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Спартаковцы без шансов проиграли «Бенфике» в квалификации Лиги Чемпионов, а «Рубину» не повезло в Лиге Конференций.

«Питерец.ру» не стал подробно освещать противостояние «Спартака» и португальской «Бенфики» в квалификации Лиги Чемпионов. Итог двухматчевой битвы известен – дважды по 0:2 и столичный клуб отправился в Лигу Европы. Новый главный трене «красно-белых» Руй Витория не помог в противостоянии с португальским грандом, однако справедливости ради нужно сказать, что «Спартак» изначально смотрелся «андердогом» в паре с «Бенфикой».

А вот «Рубин» Леонида Слуцкого не смог преодолеть малоизвестного клуба из Польши в Лиге Конференций. Команда из Ченстохова дома сыграла с казанцами со счётом 0:0, а в ответной игре могла забить уже в самом дебюте. После нулей на табло в основное время пришлось играть дополнительное, и здесь «Рубин» пропустил: гол назревал давно и состоялся. Поскольку правило выездного гола в этом сезоне отменено, то пропущенный на своём поле гол вовсе не завершал борьбу. Команде Слуцкого во что бы то ни стало нужно было забить, и «Рубин» заработал пенальти! Однако боснийский вратарь польского клуба Ковачевич уверено переиграл Хакшабановича. Так «Рубин» очень быстро завершил евросезон.

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