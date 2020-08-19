Сердар Азмун стал главным героем победы «Зенита» над ЦСКА в 3-м туре

Поскольку защитник «Зенита» Ракицкий был удалён в предыдущем матче, то Сергею Семаку пришлось перестраивать линию обороны перед игрой с ЦСКА. «Питерец.ру» посмотрел протокол матча: четвёрку защитников составили Караваев, Ловрен, Дос Сантос и Жирков, а в роли опорника вышел Барриос.

У визави Семака Валерия Гончаренко были перед выездом в Петербург кадровые проблемы. Если Никола Влашич сыграл с первых минут и даже забил гол, то 22-летний Фёдор Чалов не попал даже в заявку. ЦСКА продолжает пребывать в процессе перестройки команды: третий матч подряд в стартовом составе армейцев Москвы выходит хавбек Константин Марадишвили.

В ярком и зрелищном матче «Зенит» одержал победу – уже третью подряд в нынешнем чемпионате России. Дубль сделал Азмун: иранец открыл счёт и забил победный мяч во втором тайме. Первый гол Азмуна состоялся при активном участии Артёма Дзюбы, а вклад во второе взятие ворот Акинфеева внёс Караваев – 2:1 и у «Зенита» стало 9 очков после 3-х туров. Выигравший два стартовых матча «Локомотив» довольствовался ничьей с «Уралом» и отстал.