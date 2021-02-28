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Питерец.ру » Спорт » Оборона «Зенита» не справилась с форвардом «Ростова» Соу, итог – 2:2 на своём поле

Оборона «Зенита» не справилась с форвардом «Ростова» Соу, итог – 2:2 на своём поле

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Гамбийский форвард Али Соу помог «Ростову» не проиграть в Санкт-Петербурге в меньшинстве.

Несмотря на домашнюю ничью с «Ростовом» болельщики «Зенита» не должны сильно огорчаться, ведь ЦСКА проиграл «Локомотиву». «Питерец.ру» удивился результату кубкового матча «сине-бело-голуых» с тульским «Арсеналом» (1:2), но полноценно реабилитироваться у команды Сергея Семака не получилось.

После того, как Али Соу в первом тайме открыл счёт (гамбиец забил сразу после полученного от арбитра Матюнина предупреждения), «Зениту» дважды повезло во второй половине встречи. Сначала игрок гостей напоролся на удаление, после этого случился автогол Пояркова и счёт стал 1:1. Сразу же Артём Дзюба помог Далеру Кузяеву забить казалось бы победный мяч. Однако коллектив Валерия Карпина показал боевой дух, а Соу – нацеленность на гол. Ведя в счёте 2:1 до 89-й минуты, «Зенит» всё-таки пропустил: спасительный для гостей гол соорудили Байрамян и Соу.

Однако в турнирной таблице после 20 матчей «Зенит» на 5 очков опережает ЦСКА. Армейцы всухую проиграли «Локомотиву», а вот на третьей строчке обосновалось «Сочи». В разгроме «Арсенала» у сочинцев голами отметились Заболотный и Юсупов.

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