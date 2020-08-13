После победы над «Ротором» «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом»

Волгоградского «Ротора» так давно не было в высшем футбольном свете, что «Питерец.ру» немного расскажет о современном состоянии новичка РПЛ. Тренирует «Ротор» бывший киевский динамовец Александр Хацкевич, завершивший карьеру игрока в 2007 году. Неудачи в Лиге Чемпионов привели к отставке Хацкевича с должности главного тренера киевлян, и с конца прошлого года он обосновался в «Роторе».

В стартовом составе, который Хацкевич выставил 11 августа на стартовый матч чемпионата против «Зенита», наиболее известны трое – вратарь Довбня, ивуарийский защитник Гогуа и хавбек Султонов. «Ротор» пропустил по голу в каждом тайме (в составе «сине-бело-голубых» отличились Артём Дзюба и Себастьян Дриусси) и проиграл со счётом 0:2, матч проходил на «Волгоград-Арене».

«Ростов» Валерия Карпина – следующий соперник «Зенита». Стартовали ростовчане удачно: выезд в «Тамбов» принёс минимальную победу. Примечательно, что автором единственного гола в матче «Тамбова» и «Ростова» стал Павел Мамаев. А вот ростовскому голеадору Шомуродову отличиться в 1-м туре не удалось.