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Питерец.ру » Спорт » Кто заменит в СКА Хелльберга, Антипина, Ткачёва, Подколзина и Аалтонена?

Кто заменит в СКА Хелльберга, Антипина, Ткачёва, Подколзина и Аалтонена?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
В стане армейцев с берегов Невы изменения значительные, а вот «Спартак» затеял коренную перестройку.  

«Питерец.ру» затрудняется сказать, чей уход стал для СКА наибольшей потерей. Из тех, кто сравнительно долго играл за петербургский клуб, нужно упомянуть Антона Белова – шесть сезонов в форме СКА. Пока новостей относительно нового клуба Белова нет.

Вместо перешедшего минское «Динамо» вратаря Хелльберга менеджмент СКА пригласил в СКА отлично проявившего себя в плей-офф Юханссона. В столицу Белоруссии переедет и  защитник Бенгтссон. От Владимира Антипина в СКА ждали большего, но теперь этот игрок обороны будет защищать цвета «Витязя». Вместе с Антипиным за подмосковный клуб будет выступать центрфорвард Аалтонен, который ранее уже играл за «Витязь».

Талантливый Василий Подколзин попробует свои силы в НХЛ: контракт с ним заключил «Ванкувер». СМИ писали о том, что Подколзин даже женился очень вовремя – это помогло с визой. Список покинувших СКА игроков достаточно серьёзен, пока пополнение не выглядит столь внушительно. Помимо Юханссона в СКА пришли бывший минский динамовец Фальковский и шведский нападающий Хандемарк, который не смог закрепиться в НХЛ.

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