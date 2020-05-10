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Питерец.ру » Спорт » Антипин – в СКА, Якупов – в «Витязе»

Антипин – в СКА, Якупов – в «Витязе»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Помимо очередных перемен в составе может последовать и замена главного тренера СКА.  

Переход Виктора Антипина в СКА несколько сезонов назад мог выглядеть едва ли не оглушительной сенсацией. Ведь этот атакующий защитник ассоциировался с «Магниткой», и вдруг – переезд в Санкт-Петербург. Не самый удачный вояж в НХЛ несколько понизил звёздный статус Антипина. Но переход в СКА может стать для 27-летнего игрока обороны хорошей возможностью покорить новые вершины. Сам хоккеист заявил об этом же и добавил, что рассчитывает закрепиться в национальной сборной.

А вот форвард Наиль Якупов покинул СКА. Обмен Якупова в «Витязь» не стал большой неожиданностью на фоне упорных слухов об уходе этого игрока в другой клуб. «Питерец.ру» напоминает, что в своё время Якупов был выбран под ПЕРВЫМ номером на драфте НХЛ. За океаном Наиль поиграл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе» и «Колорадо», а цвета невских армейцев защищал с 2018 года. Сайт СКА 8 мая сообщил об обмене с «Витязем»: в качестве компенсации за Якупова петербуржцы получили права Германа Рубцова и Павла Колтыгина.

Спортивные СМИ сообщают о возможности назначения главным тренером СКА ... Валерия Брагина!

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