Антипин – в СКА, Якупов – в «Витязе»

Переход Виктора Антипина в СКА несколько сезонов назад мог выглядеть едва ли не оглушительной сенсацией. Ведь этот атакующий защитник ассоциировался с «Магниткой», и вдруг – переезд в Санкт-Петербург. Не самый удачный вояж в НХЛ несколько понизил звёздный статус Антипина. Но переход в СКА может стать для 27-летнего игрока обороны хорошей возможностью покорить новые вершины. Сам хоккеист заявил об этом же и добавил, что рассчитывает закрепиться в национальной сборной.

А вот форвард Наиль Якупов покинул СКА. Обмен Якупова в «Витязь» не стал большой неожиданностью на фоне упорных слухов об уходе этого игрока в другой клуб. «Питерец.ру» напоминает, что в своё время Якупов был выбран под ПЕРВЫМ номером на драфте НХЛ. За океаном Наиль поиграл в «Эдмонтоне», «Сент-Луисе» и «Колорадо», а цвета невских армейцев защищал с 2018 года. Сайт СКА 8 мая сообщил об обмене с «Витязем»: в качестве компенсации за Якупова петербуржцы получили права Германа Рубцова и Павла Колтыгина.

Спортивные СМИ сообщают о возможности назначения главным тренером СКА ... Валерия Брагина!