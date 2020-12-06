Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»

На открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг» в Санкт-Петербурге выступил депутат Государственной Думы ФС РФ от Фрунзенского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Событие, приуроченное к Международному дню инвалидов, состоялось в детском саду №83 Фрунзенского района.

Выступая перед педагогическим коллективом и участниками фестиваля, парламентарий отметил, что отмечаемый по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН Международный день инвалидов имеет цель помогать реализации прав людей с ограниченными возможностями, содействовать лучшему пониманию проблем, связанных с инвалидами. Эта дата объединяет всех, кто неравнодушен к мужеству, талантам, умению настойчиво идти к намеченной цели инвалидов, призывает здоровых людей протянуть руку помощи, задуматься о милосердии.

Михаил Романов выразил благодарность педагогам и воспитателям за их нелегкий труд и желание организовывать для детей с ограниченными возможностями подобные мероприятия, в которых они проявляют свои способности, постигают красоту мира, сохраняют жизненный стимул. Он также подчеркнул, что мужество, сила воли, терпение, стремление к успехам в учебе и творчестве детей с особенностями развития вызывают подлинное уважение. Депутат пожелал всем участникам фестиваля хорошего настроения, улыбок, успешных выступлений, доброты и внимания близких, благополучия в семьях и мира.