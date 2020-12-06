ента новостей

21:28
Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»
19:34
В Ленобласти водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях
19:31
«Защитники воздушного пространства» над Северной столицей отметили день образования соединения
08:58
Умерла старейшая петербурженка
08:19
Поток пассажиров снизился
12:41
Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»
12:38
Выставка «Monochrom»
12:35
В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль
12:00
В Невском районе мужчина развлекался стрельбой на улице
11:48
В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата
11:42
В Ленобласти полицейские вскрыли мошенничество с присвоением земельных участков
11:28
Трансляции предновогодних концертов Петербургской филармонии
11:23
Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков
11:17
В Петербурге состоялся Форум профессионального развития #ProfiMama
08:22
Зря вкладывали в структуру Чубайса
07:56
Что с прожиточным минимумом?
23:48
В 0:3 от «Брюгге» виновата вовсе не ошибка Прохина!
18:52
Рейд безопасности
14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»
13:59
Выставка «Тихие игры»
13:56
Выставка «МЕСТЕЧКО»
13:52
В Петербурге дому-памятнику вернут окно
13:45
День единых действий прошел в Петербурге
13:03
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
12:59
Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга
12:53
В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков
10:38
В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей
08:36
Привили от гриппа
08:11
Деньги для Боткинской больницы
14:52
Выставка «Негероическое время»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»

Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»

0
3
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Михаил Романов выступил на открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг»

На открытии IV фестиваля инклюзивного творчества «Шире круг» в Санкт-Петербурге выступил депутат Государственной Думы ФС РФ от Фрунзенского района, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Событие, приуроченное к Международному дню инвалидов, состоялось в детском саду №83 Фрунзенского района.

Выступая перед педагогическим коллективом и участниками фестиваля, парламентарий отметил, что отмечаемый по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН Международный день инвалидов имеет цель помогать реализации прав людей с ограниченными возможностями, содействовать лучшему пониманию проблем, связанных с инвалидами. Эта дата объединяет всех, кто неравнодушен к мужеству, талантам, умению настойчиво идти к намеченной цели инвалидов, призывает здоровых людей протянуть руку помощи, задуматься о милосердии.

Михаил Романов выразил благодарность педагогам и воспитателям за их нелегкий труд и желание организовывать для детей с ограниченными возможностями подобные мероприятия, в которых они проявляют свои способности, постигают красоту мира, сохраняют жизненный стимул. Он также подчеркнул, что мужество, сила воли, терпение, стремление к успехам в учебе и творчестве детей с особенностями развития вызывают подлинное уважение. Депутат пожелал всем участникам фестиваля хорошего настроения, улыбок, успешных выступлений, доброты и внимания близких, благополучия в семьях и мира.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-05-2020, 13:58
Воинские мемориалы города Колпино осмотрел Михаил Романов
7-10-2020, 11:10
Михаил Романов поблагодарил сотрудников ОМОНа за самоотверженную службу
3-10-2020, 15:22
На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» выступил Михаил Романов
2-12-2020, 13:39
Женщин северной столицы с Днем матери поздравил Михаил Романов
16-11-2020, 20:02
С Днем сотрудника органов внутренних дел РФ петербургских полицейских поздравил Михаил Романов
19-11-2020, 11:15
Михаил Романов обратился к Председателю СК в связи с падением ребенка на скалодроме в «Питерлэнде»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
236
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
257
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 074
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 501
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх