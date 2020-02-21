«Зенит» проиграл в Евролиге и с Хавьером Паскуалем во главе

«Питерец.ру» считал, что отставка Жоана Плазы по ходу нынешнего сезона не состоится, но у менеджмента БК «Зенит» на этот счёт было своё мнение. Контракт с бывшим тюремным надзирателем был расторгнут, и на тренерском мостике «Зенита» очутился именитый Хавьер Паскуаль (на фото).

Но дебют в Евролиге для Паскуаля обернулся поражением: «Зенит» на своём паркете уступил немецкой «Альбе» со счётом 81:83. Всё решил провал в четвёртой четверти с разницей «-8», чего берлинцам хватило для гостевой победы. «Альбу» не назовёшь звёздной командой, хотя американский форвард Люк Сикма в этой Евролиге играет достойно. В Санкт-Петербурге Сикма набрал «+21» индекса полезности (10 очков, 9 подборов, 4 передачи и столько же перехватов).

Визави Сикмы Уилл Томас сыграл блестяще – 19 очков и «+32» полезности. Даже в победном матче с «Химками» в регулярном чемпионате Евролиги Томас набрал на 2 пункта полезности меньше. Именно Томас за 2 минуты до сирены сократил разрыв до минимума – 77:79. Но потеря Понкрашова и промахи Абромайтиса привели к итоговым «-2».