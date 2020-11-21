ента новостей

01:02
«Зенит» одержал важную победу в Берлине и продолжает борьбу за плей-офф Евролиги
19:52
Петербургские чиновники сдали больше 20 литров крови
19:24
В Петербурге пройдет футбольный матч в рамках проекта «Доверяй, играя»
19:22
Командующий ЗВО запретил эксплуатацию неполноприводных служебных автомобилей в Санкт-Петербурге из-за резкого ухудшения погоды
16:34
25 боксеров из Санкт-Петербурга получат шанс выступить на Олимпиаде
16:28
Поиском молодежных проектов в области национальной политики занят Дом народов России
11:55
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
11:51
Финальный бизнес-завтрак проекта «Форма добра»
11:49
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 3 миллионов рублей
11:44
В Петербурге и Карелии полицейские задержали группу автоворов
09:07
Аренда для парковки
08:58
Прогулки после перенесенной пневмонии
16:35
Военнослужащие ЗВО продезинфицировали железнодорожные составы для отправки призывников из Санкт-Петербурга и Ленобласти
16:32
Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в магазине 65 килограммов запрещённых к ввозу товаров
11:23
В Петербурге лжемедики обокрали пенсионерку
11:15
Михаил Романов обратился к Председателю СК в связи с падением ребенка на скалодроме в «Питерлэнде»
10:13
Что с транспортной реформой
09:32
Когда мы выйдем на плато?
17:24
Лучший студенческий отряд Петербурга будет награжден Почетным знаменем Губернатора
17:22
Дом народов России создает мотивацию для реализации социальных проектов в области государственной национальной полит
16:27
«За Ленинград!» - уникальные артефакты времён блокады передадут поисковики военнослужащим общевойсковой армии ЗВО
14:28
«Зенит» проиграл «Химкам» в Евролиге в равной борьбе
13:06
Архивные материалы о разрушенном соборе «всей российской артиллерии», где Пушкин крестил дочь, представят в Санкт-Петербурге
13:05
В Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели школьника
12:55
Инициативу о наделении семей с детьми от 16 до 18 лет правом на антиковидные выплаты городской ЗакС вновь «замотал»
12:50
Петербургские депутаты спросили губернатора о коррупции в КГИОПе
12:46
В Ленобласти на дистанционное обучение переведены военнослужащие ЗВО, осваивающие программу вечерней школы
12:45
Россельхознадзор проконтролировал ввоз 22,5 тысяч тонн импортных товаров
12:37
Noize MC представит новый трек на онлайн-фестивале Miller
12:33
Библиотека «Ржевская» проведет онлайн-вечеринку
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » «Зенит» одержал важную победу в Берлине и продолжает борьбу за плей-офф Евролиги

«Зенит» одержал важную победу в Берлине и продолжает борьбу за плей-офф Евролиги

0
2
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
euroleague.net
Самыми полезными в составе петербургского клуба стали Уилл Томас и Артурас Гудайтис.

Берлинская «Альба» начала нынешний сезон Евролиги как аутсайдер – 3 поражения подряд. Но вдруг клуб из Германии одолел в гостях ЦСКА, после чего продолжил пребывание в «подвале» турнирной таблицы.

«Зениту» после обидного поражения от «Химок» гостевая победа была очень нужна для доказательства серьёзности притязаний команды Паскуаля на восьмёрку. Выиграть удалось: провалилось нападение «Альбы», и «Зенит» выиграл с разницей «+13». По 24 очка индекса полезности набрали центровой Артурас Гудайтис (16 очков и 3 подбора) и Уилл Томас (17 очков и 5 подборов). «Питерец.ру» отмечает, что Томасу летом исполнилось 34 года, но для игр уровня Евролиги опытный американец очень нужен «Зениту».

Турнирная таблица Евролиги сейчас выглядит довольно эклектично. Лидирующая «Барселона» сыграла 9 матчей (8 побед), а занимающий 9-е место «Зенит» – только 6 (4 победы). Удивляет второе место «Баварии», которая раньше и за плей-офф побороться не мечтала. Мюнхенский клуб проиграл дома ЦСКА, и теперь делит с армейцами 2–3 места (по 7 побед).

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-02-2020, 22:21
В битве аутсайдеров Евролиги «Зенит» проиграл «Баварии»
21-02-2020, 22:18
«Зенит» проиграл в Евролиге и с Хавьером Паскуалем во главе
30-11-2019, 14:36
«Зенит» проиграл «Реалу» дома, ЦСКА победил «Барселону» в гостях
20-01-2020, 20:57
«Зенит» прямо сейчас играет с ЦСКА после проигрыша «Валенсии»
10-01-2020, 23:44
Героическая победа «Зенита» над «Химками», лучшим стал Томас
24-10-2019, 22:58
«Зениту» не хватило опыта Евролиги, чтобы одолеть «Панатинаикос»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
632
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 039
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
0
1 059
12-10-2020, 10:49
Смертельное ДТП в Невском районе
0
1 228
5-10-2020, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
Наверх