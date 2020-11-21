«Зенит» одержал важную победу в Берлине и продолжает борьбу за плей-офф Евролиги

Берлинская «Альба» начала нынешний сезон Евролиги как аутсайдер – 3 поражения подряд. Но вдруг клуб из Германии одолел в гостях ЦСКА, после чего продолжил пребывание в «подвале» турнирной таблицы.

«Зениту» после обидного поражения от «Химок» гостевая победа была очень нужна для доказательства серьёзности притязаний команды Паскуаля на восьмёрку. Выиграть удалось: провалилось нападение «Альбы», и «Зенит» выиграл с разницей «+13». По 24 очка индекса полезности набрали центровой Артурас Гудайтис (16 очков и 3 подбора) и Уилл Томас (17 очков и 5 подборов). «Питерец.ру» отмечает, что Томасу летом исполнилось 34 года, но для игр уровня Евролиги опытный американец очень нужен «Зениту».

Турнирная таблица Евролиги сейчас выглядит довольно эклектично. Лидирующая «Барселона» сыграла 9 матчей (8 побед), а занимающий 9-е место «Зенит» – только 6 (4 победы). Удивляет второе место «Баварии», которая раньше и за плей-офф побороться не мечтала. Мюнхенский клуб проиграл дома ЦСКА, и теперь делит с армейцами 2–3 места (по 7 побед).