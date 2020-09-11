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Питерец.ру » Спорт » СКА обыграл «Локомотив»: Бурдасов снова забил

СКА обыграл «Локомотив»: Бурдасов снова забил

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Опубликовал: Пётр Балякин
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После того, как Бурдасов сделал счёт 2:0, гости провели замену голкипера.

«Питерец.ру» удивлён: матч против СКА в гостях начал второй вратарь «Локомотива» Исаев. На самом деле – третий, но Паскуаль травмирован. И уже в первом периоде главный тренер железнодорожников Андрей Скабелка признал свою ошибку, заменив Исаева на Коновалова. СКА к тому времени вёл 2:0 после шайб Андрея Кузьменко и Антона Бурдасова (который забивает в каждом матче нового сезона КХЛ!).

В начале второго периода защитник СКА Лукас Бенгтссон сделал счёт 3:0 (шведу помогли отличиться Белов и Швец-Роговой). Но «Локомотив» до второго перерыва сумел отыграть одну шайбу. А в середине третьей двадцатиминутки Магнус Хелльберг снова пропустил, и «Локомотив» подобрался вплотную. Лишь за 8 секунд до сирены Эмиль Галимов смог поразить уже пустые ворота своей бывшей команды, и СКА отпраздновал победу со счётом 4:2.

В центральном матче дня «Металлург» был на своём льду разгромлен «Авангардом» (0:4). Две встречи пятницы были перенесены: позже состоятся матчи «Йокерит» – «Ак Барс» и «Динамо» (Рига) – «Нефтехимик».

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