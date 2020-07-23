Футбольный «Зенит» завершил чемпионат с рекордными показателями

Московский «Спартак» ещё в прошлом веке набрал 72 очка по итогам чемпионата России, случилось это в 1999 году. И вот петербуржский «Зенит» в сезоне – 2019/2020 повторил это достижение. «Питерец.ру» вспоминает две нулевые ничьи в матчах 20-го и 21-го туров, когда «сине-бело-голубые» разошлись миром с «Локомотивом» и «Уфой».

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», назвал этот статистический успех «пустячком». В интернете сразу развернулись споры, кто же добился большего со времён начала проведения российских первенств – «Зенит», «Спартак» или ЦСКА.

На фоне повторения рекорда по очкам «Зенит» ещё и обновил достижение в Российской Премьер-Лиге по разнице мячей. По итогам завершившегося чемпионата коллектив Сергея Семака добился разницы мячей «+47». Этому способствовали победы над «Рубином» (5:0, 10-й тур), «Ростовом» (6:1, 13-й тур), «Уралом» (7:1, 22-й тур) и ЦСКА (4:0, 23-й тур). Да и проиграл «Зенит» всего две встречи, и обе – со счётом 0:1. Если брать не только РПЛ, а все чемпионаты России, достижение «Спартака» устояло («+63» в 1993 году).