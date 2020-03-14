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Питерец.ру » Спорт » 7:1 – так «Зенит» встретил «Урал»

7:1 – так «Зенит» встретил «Урал»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
После двух нулевых ничьих – победа с разницей в 6 мячей.

В 20-м и 21-м турах чемпионата РПЛ «Зенит» не забил, но и не пропустил. Безголевые ничьи с «Локомотивом» и «Уфой» уменьшили отрыв команды Семака от преследователей. Но статистика личных встреч «Зенита» с «Уралом» ещё до матча говорила – победе быть.

И она случилась, да ещё и с «хоккейным» счётом 7:1. «Питерец.ру» отмечает, что дорогостоящий бразилец Малком смог впервые забить за «Зенит». Гол Малкома состоялся при счёте 3:0 (дубль к тому времени сделал Азмун, ещё один мяч в ворота Годзюра забил Дзюба). Успех Малкома подвёл черту под первым таймом – 4:0 в пользу «Зенита».

После перерыва Семак выпустил Мусаева вместо Жиркова, а град голов продолжился. Азмун с передачи Малкома добился хет-трика, после чего гостям удалось «размочить» счёт. Иванович сфолил в штрафной, а Лунёв не смог парировать удар Полякова с «точки». Но «Зенит» превратил счёт 5:1 в 7:1 усилиями Дриусси и реализовавшего пенальти Дзюбы. Теперь Артём уверенно лидирует в бомбардирской гонке (13 голов), вторым идёт форвард «Ростова» Шомуродов.

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