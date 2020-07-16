«Зенит» и «Спартак» одержали крупные победы в туре РПЛ

«Зенит» досрочно выиграл чемпионат, но темпа не сбавляет. 11 июля дружина Сергея Семака свела вничью матч в Грозном с «Ахматом» (при этом ещё в первом тайме был удалён Ригони). Так прервалась шестиматчевая серия побед, начавшаяся со счёта 7:1 в поединке с «Уралом» в середине марта.

Очередным соперником «сине-бело-голубых» стал «Оренбург», дела которого в чемпионате идут очень плохо. Авторами первых двух голов стали гости. Малых в дебюте поразил свои ворота, а ганец Фамейе сравнял счёт. Но после этого забивали только игроки «Зенита»: дубль сделал Азмун, а Дзюба реализовал пенальти при счёте 3:1. Семак дал поиграть вратарю Васютину, защитнику Прохину, полузащитнику Мусаеву и нападающему Шамкину.

«Спатак» немного улучшил настроение своим фанатам, обыграв «Ахмат» со счётом 3:0. Голы у «красно-белых» забили Зобнин, Соболев и Тиль. Однако побороться за что-то серьёзное по итогам чемпионата команде Тедеско не удастся. «Спартак» занимает промежуточное восьмое место и догнать идущий пятым «Ростов» столичный клуб не сможет.