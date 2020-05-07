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Питерец.ру » Спорт » Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?

Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что велика вероятность досрочного прекращения чемпионата.  

15 мая должно состояться заседание исполкома Российского футбольного союза (на фото – Александр Дюков). На нём будет решаться вопрос: прекращать приостановленный чемпионат РПЛ или возобновить игры.

Со ссылкой на авторитетный «Спорт-Экспресс» появились сообщения о том, что контур итоговых решений уже намечен. «Питерец.ру» кратко перечисляет возможные итоги сезона – 2019/2020. «Зенит» станет чемпионом: команда Сергея Семака имеет преимущество в 9 очков над преследователями – «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Быкам» из Краснодара должно быть особенно обидно: ведь с железнодорожниками Юрия Сёмина у них равенство по набранным очкам. Однако «Локомотиву» светит прямое попадание в Лигу Чемпионов вместе с «Зенитом», а вот «Краснодару» в случае реализации такого сценария придётся участвовать в квалификации. Любители футбола вряд ли забыли эпическое противостояние «Краснодара» с «Порту», так обидно завершившееся для российского клуба.

«Ростов», ЦСКА и «Динамо» будут участвовать в Лиге Европы («Спартак» занимает 8-е место и не попадает в еврокубки), а вылетевших в ФНЛ не будет.

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