Могут ли футбольный «Зенит» объявить чемпионом России?

15 мая должно состояться заседание исполкома Российского футбольного союза (на фото – Александр Дюков). На нём будет решаться вопрос: прекращать приостановленный чемпионат РПЛ или возобновить игры.

Со ссылкой на авторитетный «Спорт-Экспресс» появились сообщения о том, что контур итоговых решений уже намечен. «Питерец.ру» кратко перечисляет возможные итоги сезона – 2019/2020. «Зенит» станет чемпионом: команда Сергея Семака имеет преимущество в 9 очков над преследователями – «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Быкам» из Краснодара должно быть особенно обидно: ведь с железнодорожниками Юрия Сёмина у них равенство по набранным очкам. Однако «Локомотиву» светит прямое попадание в Лигу Чемпионов вместе с «Зенитом», а вот «Краснодару» в случае реализации такого сценария придётся участвовать в квалификации. Любители футбола вряд ли забыли эпическое противостояние «Краснодара» с «Порту», так обидно завершившееся для российского клуба.

«Ростов», ЦСКА и «Динамо» будут участвовать в Лиге Европы («Спартак» занимает 8-е место и не попадает в еврокубки), а вылетевших в ФНЛ не будет.