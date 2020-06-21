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Питерец.ру » Спорт » Началось всё с неявки главного тренера армейцев не пресс-конференцию.

Началось всё с неявки главного тренера армейцев не пресс-конференцию.

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22
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Началось всё с неявки главного тренера армейцев не пресс-конференцию.  

То, что Виктор Гончаренко не пришёл на пресс-конференцию, объяснено было так: у тренера ухудшилось самочувствие по ходу игры. Московские армейцы были разгромлены на своём поле «Зенитом» со счётом 0:4 (счёт открыл Иванович, затем Малком сделал дубль, а на 90-й минуте Дриусси реализовал пенальти). Из игроков ЦСКА особо досталось негативных отзывов защитнику Виктору Васину, но кто может быть виноват в таком поражении, если не главный тренер?

«Спорт-Экспресс» сообщил, что Гончаренко ещё в перерыве провальной игры с «Зенитом» объявил команде о расставании. Якобы имеется и заявление Гончаренко с просьбой освободить его от работы с ЦСКА. В то же время с белорусским специалистом московский клуб не так давно продлил контракт – и теперь возможно такое грустное расставание.

Интересно и то, кто может сменить Гончаренко у армейского штурвала. В случае отставки главного тренера исполнять его обязанности будет Сергей Овчинников. «Питерец.ру» вряд ли кого-то удивит, если скажет, что фигура Овчинникова прочно ассоциируется с «Локомотивом». Но ведь и динамовец Константин Бесков успешно тренировал столичный «Спартак»…

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