Актеры из шоу «Уральские Пельмени» в спектакле «Ни дать, ни зять»

Спектакль-Хит 2024 года!

Впервые актеры из шоу «Уральские Пельмени» сыграют не в шоу, а в большой уморительной комедии «НИ ДАТЬ, НИ ЗЯТЬ!» вместе с известными актерами московских театров 14 октября на сцене Дворца искусств Ленинградской области (пл. Стачек, д. 4).

Невероятно смешная, насыщенная, веселая комедия, основанная на реальных событиях! А главное, здесь много до боли знакомых проблем: квартирный вопрос, отношения родителей и детей, взаимная «любовь» тещи и зятя.

Ни дать, ни зять!

Сюжет полон событий, ярких эмоций и драматических ситуаций, а великолепный ансамбль артистов создаст в зале атмосферу, полную любви, слёз и смеха!

В спектакле заняты популярные актёры театра и кино: самый смешной Роман Постовалов, он же Арамчик, он же Шурик; прекрасные Илана и Яна Крайнова; харизматичные Олег Акулич и Сергей Холмогоров; неповторимая Марина Гайзидорская.

Режиссёр – Олег Акулич

Авторы пьесы и музыки: Денис Тарасов, Елена Гордеева

Сюжет:

Чтобы получить ипотеку, молодая пара оформляет фиктивный развод. И все идет по плану, пока об этом не узнает теща, для которой развод — идеальный повод избавиться от «никчёмного» зятя.

Пьеса представляет эпизод из жизни семьи Мухиных, который навсегда изменил взаимоотношения героев. Узнав о фиктивном разводе, который Анатолий и Катерина оформили для получения ипотеки, теща раздувает конфликт такого масштаба, что под угрозой оказываются отношения между всеми членами семьи, а Толя и Катя — на грани реального расставания. А какой будет конец? Интересно? Приходите, узнаете!

Ждём вас на спектаклe!

Начало в 19.00

16+

*В составе актеров возможны изменения без предварительного уведомления.