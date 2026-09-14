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Шоу под дождём "Мужчина и Женщина" от Санкт-Петербургского театра танца "Шторм"

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
29 сентября в ДК им Ленсовета Шоу под дождём "Мужчина и Женщина" от Санкт-Петербургского театра танца "Шторм"

Чего хочет женщина? А чего мужчина? Казалось бы все хотят понимания, заботы и любви, но почему-то мужчины и женщины видят это по-разному!

"Шоу под дождём" от Санкт-Петербургского театра танца "Шторм", которое будет показано 29 сентября в ДК им Ленсовета в обновленном спектакле "Мужчина и Женщина" попытается ответить на вопрос: кто прав – Мужчина или Женщина?!

Яркая и эмоциональная постановка под дождём, где мужские размышления о взаимоотношениях полов будут выражены с помощью слова и пластики тела! Мужчинам сложно выразить все свои мысли об отношениях – поэтому мы сделаем это за всех мужчин!

Шоу под дождём "Мужчина и Женщина" – для тех, кто уже сталкивался с любовью. Для тех, кто знает, что происходит после первой влюбленности; кто знает, как рвёт на части, когда вы не вместе; кто знает, что без юмора и позитива не выгрести!

Современная, авторская хореография мирового уровня под дождем оставит под впечатлением каждого зрителя! Мужские, брутальные силуэты, искусно подсвеченные с помощью современных световых спецэффектов, надолго оставят неизгладимые впечатления! Мужская философия об отношениях вдохновляет на позитивный взгляд на мир!

Финальные номера проходят под потоками воды.

Автор и режиссёр – Рустам Надыршин

Начало в 20.00

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