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Питерец.ру » Культура » В ТЮЗ им. Брянцева состоится музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!

В ТЮЗ им. Брянцева состоится музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ТЮЗ
28 сентября в ТЮЗ им. Брянцева (Пионерская площадь, д.1) состоится музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»

В основе сюжета музыкального спектакля «Я Тебе Верю!», который состоится 28 сентября в ТЮЗ им. Брянцева (Пионерская площадь, д.1), лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса, одного из основателей танца, ставшего невероятно популярным во всем мире на долгие годы. Спектакль построен на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействие героев выражается через пластику движений, песни и музыку.

Аргентина 60-х годов 20-го века погружена в хаос. К власти пришла хунта, и в стране установилась немыслимая цензура. Всякое проявление свободы преследовалось, и жестоко каралось. Танцы оказались под запретом. Но, под покровом ночи, в небольшой аргентинской деревне на берегу Рио де ла Плата, вдали от притихшей столицы, танцевали танго. Юноши и девушки со всей округи приходили на пятничную милонгу, а лучшим танцором этих мест считался Луис, сына старого рыбака Хосе. И однажды, в один из таких летних вечеров, и началась удивительная история любви этого пылкого юноши и прекрасной незнакомки, случайно встретившейся на его пути.

Хореография в исполнении лучших танцоров аргентинского танго России и талантливых артистов балета, ненавязчивый, но захватывающий драматический сюжет, прекрасный вокал популярных артистов мюзиклов позволят зрителям погрузиться в атмосферу Аргентины середины прошлого века, а затем - перенестись в гламурный и шумный Париж, где лоск и пафос ярких огней сочетается с мрачными и опасными трущобами, наблюдать за поворотами судьбы, переживать за героев в их поисках себя, в борьбе с за место под солнцем, за жизнь, за любовь. Дальние путешествия, невероятные приключения в итоге приведут героев обратно туда, откуда всё началось. Но можно ли обратить время вспять? Какие разочарования и открытия подстерегают их?

Для спектакля создана целая коллекция оригинальных костюмов, что позволит увидеть героев глазами их современников, а проработанные декорации и видеоинсталляции придают сюжету дополнительные краски и глубину.

В мюзикле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призёры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российский турниров по аргентинскому танго: Виктория Ефремова и Александр Макаров, Евгения Самойлова, Людмила Геша и Андрей Михалин, Факундо Гажо, Елизавета Горская и другие артисты.

Вокальные партии исполняют: Ярослав Баярунас, Мария Геворгян, Артём Елисеев, Анфиса Кириллина, Фантине Притула, Павел Стукалов, Сергей Борзов, Юлия Фардзинова, Владислав Штыпс.

Действие спектакля украшает самый настоящий танго-оркестр.

Режиссёр – Павел Иванов.

Начало в 19.00.

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