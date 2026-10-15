ента новостей

20:42
СКА потерпел поражение от «Лады» со счетом 0:1
15:17
Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» в КЗ «У Финляндского»
15:11
На трассе «Кола» в районе Ладожского моста перекроют одну полосу движения
15:08
В Петербурге пройдет XXVI Международный фестиваль студенческих фильмов «ПитерКИТ»
15:06
Мост через Свирь разведут для прохода по реке ледокола «Капитан Плахин»
10:14
В Кудрово задержали распространителя «синтетики»
10:09
В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень
10:03
В Ленобласти водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с Газелью «Некст»
20:47
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
20:43
Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки»
20:39
На трассе «Санкт-Петербургское южное полукольцо» между Жабино и Сяськелево введут реверсивное движение
13:37
В Ленобласти задержали водителя, перевозившего наркотики
12:19
В Невском районе задержали грабителя из продовольственного магазина
11:20
В Ленобласти полицейские пресекли деятельность двоих нарколаборантов
10:14
На трассе «Кола» на транспортной развязке в районе Разметелево полностью перекроют все съезды
10:11
На трассе «Кола» на Синявинской транспортной развязке введут реверсивное движение
10:06
В трех района Петербурга введут ограничения на движение транспорта с 15 октября
10:01
На КАД возле Вантового моста произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей
12:02
Ладожский мост разведут для прохода барже-буксирного состава «Аллек», «Василий Никитин» и «Иеволи Оранж»
11:48
В Гатчине задержан подозреваемый в избиении мужчины у кафе в деревне Большие Колпаны
11:35
В Кудрово задержаны двое мужчин, ограбивших местного жителя
11:27
В центре Петербурга девушка на каршеринговом автомобиле сбила 13-летнюю девочку на самокате
11:22
В Петербурге задержан подозреваемый в жестоком избиении посетителя фуд-корта
11:13
В Петербурге женщина с ножом напала на троих мужчин
10:44
В Царском Селе началась реставрация павильона «Грот» – архитектурного шедевра XVIII века
10:27
В Петербурге пройдёт XIV Петербургский международный форум здоровья
10:18
В Петербурге полицейские в ходе рейда по барам изъяли более 125 литров сомнительного алкоголя
10:09
В центре Петербурга после ДТП два автомобиля вылетели на тротуар. Пострадала женщина
14:48
На Лиговском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи
13:54
Петербургские серферы завоевали серебро Спартакиады народов России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» в КЗ «У Финляндского»

Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» в КЗ «У Финляндского»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" 8 ноября в КЗ "У Финляндского"

Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" 8 ноября в КЗ "У Финляндского" (Арсенальная набережная, д.13/1) в дни школьных каникул!

Та самая любимая музыкальная сказка из детства!

Восточная сказка, рассказанная по-русски!

Яркая, зрелищная, захватывающая!

В дни школьных каникул 8 ноября в КЗ "У Финляндского" мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников".

Роскошные наряды, прекрасные танцовщицы, злые разбойники, сокровища, массовые сцены, искрометный юмор, живая музыка, современный балет, страсть и эмоции, невероятные приключения и конечно же счастливый финал, где обязательно побеждает добро и любовь!

Очень многие из тех, кто смотрел эту сказку по телевизору в советское время или слушал ее на пластинках, помнит и любят ее до сих пор, знает наизусть песни и реплики любимых персонажей! В те времена в фильме- сказке роли исполнили знаковые любимые всей страной артисты. Сегодня в нашей постановке на сцену выйдут молодые артисты Санкт-Петербурга, яркие и талантливые.

Хорошо знакомая сказка раскроется по новому! Музыка станет более современной, артисты балета украсят массовые сцены. Но смысл останется прежним: важнее всех сокровищ на свете- любовь и добро!

На территории нашей страны сегодня проживает огромное количество разных национальностей, многие из них относят себя к народам Востока. Мы все, живя в мультинациональной стране, стремимся уважать и ценить многообразие культур дружественных нам народностей. Именно поэтому восточная сказка будет представлена в рамках новогоднего праздничного мероприятия! В нашей стране всегда праздники отмечались всем миром, дружно и весело! За одним столом сидели представители разных культур и делились своими традициями и обычаями. Так путь же наши дети живут так же дружно и уважают многобразие культур нашего многополярного мира!

Пусть старая добрая сказка не перестает учить нас добру!

Встретимся и вместе споем любимые с детства песни любимых героев!

Сценарий и тексты песен В.Смехова

Музыка В.Берковского и С.Никитина

Али-Баба – Альберт Мкртчян

Зейнаб – Ева Канна

Касым – Андрей Быковский

Фатима - Екатерина Фарбер

Мустафа - З.А. РФ Владимир Дяденистов

Хасан- Роман Лиманский

Ахмед- Роман Шаров

Мухамед- Артем Шилов

Музыканты:

Константин Кувайцев, Вячеслав Седов, Алексей Писарев, Андрей Чернов.

Спектакль пройдет при участии Балета "СПБ"

Режиссер и продюсер проекта - Ева Канна

Хореография- Наталья Шарова

Музыкальный руководитель- Вячеслав Седов

Как говорят в нашей многонациональной стране, Восток- дело тонкое!

Начало спектакля в 13.30.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-08-2026, 10:00
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре
20-08-2026, 10:06
Эрмитажный театр приглашает на спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
23-09-2026, 12:14
В Эрмитажном театре покажут спектакль – балет «Ромео и Джульетта»
25-09-2026, 11:50
Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре
20-08-2026, 09:53
В ТЮЗ им. Брянцева состоится музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!
21-09-2026, 15:00
В Большом зале Филармонии пройдет концерт к юбилею Любови Казарновской

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:09
В Ленобласти байкер погиб, вылетев в кювет и врезавшись в камень
Сегодня, 10:03
В Ленобласти водитель и пассажир легковушки погибли после ДТП с Газелью «Некст»
Вчера, 10:01
На КАД возле Вантового моста произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей
13-10-2026, 11:27
В центре Петербурга девушка на каршеринговом автомобиле сбила 13-летнюю девочку на самокате
Наверх