Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников» в КЗ «У Финляндского»

Творческое объединение "Канарейка" представляет легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" 8 ноября в КЗ "У Финляндского" (Арсенальная набережная, д.13/1) в дни школьных каникул!

Та самая любимая музыкальная сказка из детства!

Восточная сказка, рассказанная по-русски!

Яркая, зрелищная, захватывающая!

В дни школьных каникул 8 ноября в КЗ "У Финляндского" мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников".

Роскошные наряды, прекрасные танцовщицы, злые разбойники, сокровища, массовые сцены, искрометный юмор, живая музыка, современный балет, страсть и эмоции, невероятные приключения и конечно же счастливый финал, где обязательно побеждает добро и любовь!

Очень многие из тех, кто смотрел эту сказку по телевизору в советское время или слушал ее на пластинках, помнит и любят ее до сих пор, знает наизусть песни и реплики любимых персонажей! В те времена в фильме- сказке роли исполнили знаковые любимые всей страной артисты. Сегодня в нашей постановке на сцену выйдут молодые артисты Санкт-Петербурга, яркие и талантливые.

Хорошо знакомая сказка раскроется по новому! Музыка станет более современной, артисты балета украсят массовые сцены. Но смысл останется прежним: важнее всех сокровищ на свете- любовь и добро!

На территории нашей страны сегодня проживает огромное количество разных национальностей, многие из них относят себя к народам Востока. Мы все, живя в мультинациональной стране, стремимся уважать и ценить многообразие культур дружественных нам народностей. Именно поэтому восточная сказка будет представлена в рамках новогоднего праздничного мероприятия! В нашей стране всегда праздники отмечались всем миром, дружно и весело! За одним столом сидели представители разных культур и делились своими традициями и обычаями. Так путь же наши дети живут так же дружно и уважают многобразие культур нашего многополярного мира!

Пусть старая добрая сказка не перестает учить нас добру!

Встретимся и вместе споем любимые с детства песни любимых героев!

Сценарий и тексты песен В.Смехова

Музыка В.Берковского и С.Никитина

Али-Баба – Альберт Мкртчян

Зейнаб – Ева Канна

Касым – Андрей Быковский

Фатима - Екатерина Фарбер

Мустафа - З.А. РФ Владимир Дяденистов

Хасан- Роман Лиманский

Ахмед- Роман Шаров

Мухамед- Артем Шилов

Музыканты:

Константин Кувайцев, Вячеслав Седов, Алексей Писарев, Андрей Чернов.

Спектакль пройдет при участии Балета "СПБ"

Режиссер и продюсер проекта - Ева Канна

Хореография- Наталья Шарова

Музыкальный руководитель- Вячеслав Седов

Как говорят в нашей многонациональной стране, Восток- дело тонкое!

Начало спектакля в 13.30.