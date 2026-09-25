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Балет «Лебединое озеро» в Эрмитажном театре

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
24 октября балет «Лебединое озеро» на сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., д.34)

Душа русского балета "Лебединое озеро" считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всем мире, тогда как белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром Русского классического балета.

В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица - принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбарт. Атмосфера завораживающего, волшебного действа не покидает до последней минуты...

Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского (худ.руководитель - Елизавета Меньшикова), в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра.

Начало в 19.00

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