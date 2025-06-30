Выставка «Сила времени»

В музее современного искусства Эрарта открыта экспозиция Максима Королькова, чьи работы воспевают стойкость и крепость человеческого духа.

В экспозицию вошли полотна из цикла «Стронг Пипл», посвященные спортсменам с ограниченными возможностями, а также другие живописные работы художника. Ключевой темой выставки является время, которое, с одной стороны, несет разрушение, а с другой – объединяет. Произведения отличаются мощными и выразительными образами, наполненными энергией.

Максим Корольков получил академическое художественное образование в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина. После учебы он на время отошел от живописи, увлекшись театром, но впоследствии вернулся к ней, создав серию «Стронг Пипл». Идея цикла зародилась еще в студенческие годы под влиянием автобиографической книги Рубена Гальего «Белое на черном», рассказывающей о судьбе ребенка с ДЦП в советском интернате. Серия «Стронг Пипл» посвящена спортсменам-инвалидам, и изображение полуразрушенных скульптур на ярком фоне подчеркивает жизнеутверждающий характер работ и их гимнический посыл.

Первые изображения атлетов в скульптуре появились в Древней Греции. В СССР 1930-40-х годов традиция была продолжена, но советские статуи, в отличие от античных, изображали спортсменов в форме. При этом, существование спортсменов-инвалидов в стране долгое время замалчивалось.

Первой работой в серии «Стронг Пипл» стала «Девушка с веслом». Разрушенная тиражная советская скульптура с обнажившейся арматурой вызывает ощущение упрека. Этот образ отсылает к советской идеологии, где «Девушка с веслом» символизировала равенство, но также подвергалась критике за эротичность.

Гипс, как материал, подвержен разрушению, что позволило художнику создать выразительные образы. Другая серия картин, «Знаменитый песочный плащ», посвящена Мунире Еникеевой, пережившей блокаду Ленинграда. Время, по мнению Королькова, является ключевой темой, способной как разрушать, так и объединять.

Даты проведения выставки: 4 июля 2025 — 7 сентября 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург