Выставка петербургского фотографа Марии Никитиной - «Пластмасса»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку петербургского фотографа Марии Никитиной, которая переносит канонизированные живописные образы в мир одноразовых вещей

· Пластиковый пакет, ватная палочка, одноразовый стаканчик как главные герои фотопортретов

· Соединение сиюминутного и бессмысленного с вершинами человеческого духа

· Размышления об экологии — городской и визуальной

Серия фоторабот Марии Никитиной, представленная на выставке в Эрарте, вдохновлена актуальной экологической повесткой. Ключевой образ каждого снимка — бич и угроза экологии; главные герои портретов — в первую очередь пластиковый пакет, ватная палочка, одноразовый стаканчик и только потом канонизированный живописный образ.

«Мне хотелось подойти к проблеме эстетически, постараться сделать так, чтобы, посмотрев на фотографию, человек задумался, что лично он может сделать для уменьшения количества мусора», — поясняет автор.

Импульс к созданию художественного проекта, содержащего в себе призыв к осознанному потреблению, Марии дало творческое задание на постановочную съемку в фотошколе. Сама идея подобных постановок имеет давнюю «глянцевую» традицию. Однако в период самоизоляции в одежду с портретов эпохи Возрождения облачились не только актеры и поп-звезды: сетевой флешмоб, прокатившийся по миру, преобразил узников карантина в «живые картины».

Работы Марии Никитиной подталкивают к размышлениям о том, как вечные образы искусства могут превратиться в мусор массовой культуры. Почему в рекламе при упоминании скидок вновь и вновь используется образ кричащего на мосту человека? Почему серьезные и глубокие произведения бесконечно тиражируются на открытках, магнитиках, постерах? В снимках автора агрессивный пластик угрожает не только экологии городов, но и экологии визуальной. Мария соединяет происходящее здесь и сейчас, мусорное и бессмысленное с вершинами человеческого духа — с драматичными, порою даже трагически возвышенными образами. Особая прелесть проекта таится в убежденности творца в том, что малые дела сдвигают горы. Мария Никитина выбрала себе в соратники практически супергероев.

Даты проведения выставки: 23.12.2020–28.03.2021

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

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