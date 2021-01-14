Выставка петербургского фотографа Марии Никитиной - «Пластмасса»

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку петербургского фотографа Марии Никитиной, которая переносит канонизированные живописные образы в мир одноразовых вещей
· Пластиковый пакет, ватная палочка, одноразовый стаканчик как главные герои фотопортретов
· Соединение сиюминутного и бессмысленного с вершинами человеческого духа
· Размышления об экологии — городской и визуальной
Серия фоторабот Марии Никитиной, представленная на выставке в Эрарте, вдохновлена актуальной экологической повесткой. Ключевой образ каждого снимка — бич и угроза экологии; главные герои портретов — в первую очередь пластиковый пакет, ватная палочка, одноразовый стаканчик и только потом канонизированный живописный образ.
Импульс к созданию художественного проекта, содержащего в себе призыв к осознанному потреблению, Марии дало творческое задание на постановочную съемку в фотошколе. Сама идея подобных постановок имеет давнюю «глянцевую» традицию. Однако в период самоизоляции в одежду с портретов эпохи Возрождения облачились не только актеры и поп-звезды: сетевой флешмоб, прокатившийся по миру, преобразил узников карантина в «живые картины».
Работы Марии Никитиной подталкивают к размышлениям о том, как вечные образы искусства могут превратиться в мусор массовой культуры. Почему в рекламе при упоминании скидок вновь и вновь используется образ кричащего на мосту человека? Почему серьезные и глубокие произведения бесконечно тиражируются на открытках, магнитиках, постерах? В снимках автора агрессивный пластик угрожает не только экологии городов, но и экологии визуальной. Мария соединяет происходящее здесь и сейчас, мусорное и бессмысленное с вершинами человеческого духа — с драматичными, порою даже трагически возвышенными образами. Особая прелесть проекта таится в убежденности творца в том, что малые дела сдвигают горы. Мария Никитина выбрала себе в соратники практически супергероев.
Даты проведения выставки: 23.12.2020–28.03.2021
Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург
16+