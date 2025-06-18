На фестивале «Окна Открой» выступят музыканты группы «Сектор Газа» вместе со старшей дочери Юрия Хоя

22-ой по счету легендарный музыкальный фестиваль «Окна Открой» состоится для Петербуржцев и гостей города на берегу Финского залива, в Парке 300-летия! Начало в 12:00.

В этом году на фестивале «Окна Открой» при участии музыкантов группы «Сектор Газа», старшей дочери Юрия Хоя - Ирины Клинских и участников «Сектора Газовой Атаки», состоится большой фестивальный сет, на котором каждый получит возможность погрузиться в атмосферу 90-х, когда города были увешаны афишами с надписями, которых сейчас так не хватает: «Сектор Газа. Солист Юрий Клинских (Хой)».

Основу концерта составят нетленки Юрия Клинских в исполнении группы «Сектор Газовой Атаки» при участии музыкантов золотого состава «Сектора Газа». Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов, Алексей Ушаков – имена с обложек кассет «Сектора» из далёких 90-х. Вы увидите их в этот вечер на сцене. Но главным событием вечера станет то, что некоторые хиты «Сектора» прозвучат «вживую» с использованием оригинальной голосовой дорожки Юрия Хоя.

В данный момент организаторы объявили четырех крупных хедлайнеров: «Пилот», «FPG», «Калинов Мост», «Сурганова и оркестр» список будет пополняться в течение недели.

«Окна Открой!» - 2025

9 августа, парк 300-летия Санкт-Петербурга

Начало: 12:00