В Израиле арестован один из основателей движения ХАМАС

Одним из основателей ХАМАС, Хасан Юсеф, был задержан израильскими военными на западном берегу реки Иордан, сообщает CNN со ссылкой на представителей Службы общей безопасности Израиля.

Отмечается, что 19 октября Юсеф был арестован вместе с еще 59 палестинцами в ходе рейдов, проводимых ЦАХАЛом.

"Юсеф был задержан по подозрению в действиях от имени ХАМАС", - указывается в публикации издания.

CNN также отмечает, что это не первый арест Юсефа - он уже провел в израильских тюрьмах в общей сложности 24 года по различным обвинениям.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира элитного подразделения ХАМАС, Биллала Аль-Кедры.

Вспомним, что 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар. Ответственность за атаку на себя взяло исламистское движение ХАМАС, правящее на территории сектора Газа. В ответ на эти действия Иерусалим начал контртеррористическую операцию "Железные мечи".

ЦАХАЛ приступил к проведению масштабных ракетных ударов в ответ, которые продолжались в течение недели. 14 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о следующем этапе операции в секторе Газа. Однако начало боевых действий было отложено.

Утром 15 октября Израиль на три часа открыл гуманитарный коридор в секторе Газа для эвакуации мирных жителей на юг анклава. В это же время у границы сектора Газа армия Израиля собрала огромную группировку войск. На данный момент обе стороны продолжают обстрелы ракетами.