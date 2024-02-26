Премьер-министр и правительство Палестинской автономии ушли в отставку

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммед Штайе и его правительство подали в отставку, объявил он в понедельник.

«Я хотел бы сообщить уважаемому совету и нашему великому народу, что я передал заявление об отставке правительства в распоряжение господина президента (Махмуда Аббаса) в прошлый вторник, и сегодня я подаю его в письменном виде», — заявил Штайе.

Отставка произошла в связи с тем, что Палестинская автономия (ПА), которую считают коррумпированной, находится под сильным давлением со стороны Соединенных Штатов, требующих реформировать и улучшить свое управление на оккупированном Израилем Западном Берегу.

ПА была создана в середине 1990-х годов как временное правительство в ожидании независимости Палестины после того, как Организация освобождения Палестины подписала соглашения с Израилем. Ее штаб-квартира находится в городе Рамалле на Западном Берегу, а на некоторых частях территории она осуществляет номинальное самоуправление.

Правительство, в котором доминирует политическая партия Фатх, удерживало административный контроль над сектором Газа до 2007 года, после того как ХАМАС выиграл выборы в законодательные органы 2006 года на оккупированных территориях и изгнал его из сектора. Израиль отверг перспективу возвращения ПА в сектор Газа после войны и отверг идею создания палестинского государства на этих территориях.

Однако США выступают за то, чтобы реформированная ПА контролировала Западный Берег и Газу как часть будущего независимого государства.