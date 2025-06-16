В Петербурге стартует фестиваль «ОКНА ОТКРОЙ»

9 августа состоится долгожданное событие – фестиваль «ОКНА ОТКРОЙ». Это популярное мероприятие под открытым небом, полюбившееся жителям Петербурга и гостям города, вновь пройдет на берегу Финского залива, в Парке 300-летия.

За годы проведения фестиваля на его сцене выступали знаковые фигуры отечественной музыки, такие как «Алиса», «Король и Шут», «АукцЫон», «Чиж & Co», Вячеслав Бутусов и группа «Ю-Питер», «Пикник», «Ва-БанкЪ», «Разные люди», «Пилот», Гарик Сукачев, «Чайф» и многие другие.

Организаторы уверены, что и в этом году фестиваль «Окна открой» порадует зрителей выступлениями именитых хедлайнеров и перспективных молодых групп.

Первыми объявленными участниками стали группы «ПилOт» и FPG.

Информация об остальных участниках фестиваля будет опубликована в течение ближайших десяти дней.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив .