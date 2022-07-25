V юбилейный музыкальный фестиваль «Дым над водой. Oт классики до рока» пройдет под открытым небом на берегу Рощинского озера в течение двух дней – 30 и 31 июля.

На импровизированной сцене в поселке Рощино Выборгского района выступят музыканты Симфонического оркестра Ленинградской области под руководством маэстро Михаила Голикова, известные российские рокеры, московские поп-звёзды и солисты Мариинского театра Санкт-Петербурга.

В этом году радовать жителей и гостей 47 региона будут Вячеслав Бутусов, Сергей Галанин и группа «СерьГа», Владимир Шахрин, Олег Гаркуша и другие знаменитые рок-исполнители.

Фестивальная программа откроется 30 июля в 14.00. На площадке прозвучат хиты группы-победителя проекта «Битва за эфир», «U Like», «Гарин и Гиперболоиды», Квартет Кабардокова и Российский роговой оркестр под управлением Сергея Поляничко при участии Клевер квартета.

Во второй части концерта зрителей приятно удивит выступление Симфонического оркестра Ленинградской области в творческой коллаборации с Владимиром Шахриным, Этери Бериашвили, Аскером Бербековым и другими талантливыми музыкантами и певцами.

31 июля с 14.00 выступят группы «The maya secret», «Great Revival», «Ладъ-квартет», «Беz Б», а в 18.00 в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области прозвучат хиты Вячеслава Бутусова, Сергея Галанина и группы «СерьГа» и других.

С подробной программой фестиваля можно познакомиться на сайте.