В Петербурге выступит легендарная группа «НА-НА»

15 июня 2025 года Roof Place в Санкт-Петербурге станет местом проведения летнего концерта знаменитой российской группы «НА-НА».

Мероприятие обещает стать ностальгическим путешествием, охватывающим весь творческий путь коллектива: от песен, принесших группе всенародную известность, до современных композиций, выполненных в духе их музыкального наследия.

По словам участников группы, каждый их выход на сцену – это интерактивное общение с публикой, во время которого они обмениваются энергией со зрителями. Артисты обещают создать незабываемую атмосферу на концерте в Санкт-Петербурге.

Группа «НА-НА», основанная в 1989 году под руководством Бари Алибасова, быстро завоевала популярность и стала одним из самых заметных явлений на российской эстраде.

За время своего существования группа дала свыше 25 000 концертов, была удостоена 11 премий «Овация» и завоевала сердца миллионов поклонников.

В текущий состав группы входят Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, которые продолжают радовать публику своим артистизмом и драйвом.

В программе концерта:

Известные хиты, такие как «Фаина», «Упала шляпа», «Красивая, поехали кататься» и «Зинаида», а также новые композиции в узнаваемом стиле группы.

Зрителей ожидает масштабное шоу с использованием ярких костюмов, спецэффектов и живого звука.

Атмосфера концерта будет наполнена как ностальгическими воспоминаниями, так и энергичными ритмами.

Начало мероприятия запланировано на 19:00. Roof Place расположен по адресу: Кожевенная линия, 30, Санкт-Петербург.