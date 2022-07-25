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Питерец.ру » Культура » Вячеслав Бутусов выступит на ROOF FEST

Вячеслав Бутусов выступит на ROOF FEST

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Опубликовал: Вадик Котов
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ROOF FEST
В Петербурге выступит легенда отечественного рока — Вячеслав Бутусов со своей новой группой «Орден Славы»

13 августа в Петербурге выступит легенда отечественного рока — Вячеслав Бутусов со своей новой группой «Орден Славы». Мероприятие состоится в рамках фестиваля концертов на крыше ROOF FEST 2022. Артисты исполнят песни из нового альбома «Аллилуия», а также главные хиты Nautilus Pompilius.

Роль Вячеслава Бутусова в истории российской музыки тяжело переоценить. Песни «Наутилуса» навсегда закрепились в отечественном культурном коде, на них выросло не одно поколение. Без музыки Бутусова, наконец, невозможно представить культовые картины Алексея Балабанова. Однако связывать творчество Вячеслава только с «Нау» в корне неверно — после распада группы артист начал сольную карьеру и записал множество песен в составе различных коллективов, самым известным и долгоживущим из которых стал «Ю-Питер».

Теперь наступил новый этап: на ROOF FEST Вячеслав выступит в составе группы «Орден Славы», основанной им в 2019 году. В том же году вышел их дебютный альбом «Аллилуйя», который музыкант описывает как «сверхзвуковой и сверхновый». 13 августа летний вечер на живописной крыше Roof Place у Финского залива украсят как композиции из нового альбома, так и нестареющие хиты времен «Наутилуса» — «Прогулки по воде», «Крылья» и «Я хочу быть с тобой».

Билеты на концерт уже в продаже.

Концерты нового сезона ROOF FEST пройдут в Петербурге и в Москве. С мая по сентябрь в Петербурге на площадке с самыми красивыми закатами и живописным видом на залив Roof Place выступят группа Ева Польна, Полина Гагарина, Therr Maitz, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы», Лолита, Markul, Ах Астахова и другие артисты. В Москве состоятся концерты Евы Польна, Группы Фрукты, Риты Dakoты, Лолиты и Monoplay.

За 11 лет ROOF FEST провёл уже более 200 мероприятий, среди которых концерты групп БИ-2, Аквариум и The Hatters, а также Noize MC, Леонида Агутина и Димы Билана.

Источник: ROOF FEST
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