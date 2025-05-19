В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Сперанскому

19 мая состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Сперанскому, выдающемуся правоведу и государственному деятелю, о чем сообщил губернатор Александр Беглов. Место установки скульптуры было выбрано перед зданием Российской национальной библиотеки, расположенной на Московском проспекте.

В церемонии открытия, ознаменовавшей начало XIII Петербургского международного юридического форума, приняли участие ключевые фигуры, включая министра юстиции РФ Константина Чуйченко, полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, председателя Ассоциации юристов России Сергея Степашина, генерального директора Российской национальной библиотеки Дениса Цыпкина и потомка М.М. Сперанского Андрея Лисицына.

Константин Чуйченко отметил выдающиеся заслуги Сперанского перед российским государством, подчеркнув его роль в систематизации законодательства и разработке проекта Конституции, предусматривающей переход к конституционной монархии, а также в постановке вопроса об отмене крепостного права. Он также отметил символичность открытия памятника рядом с Национальной библиотекой, где хранится обширный архив трудов Сперанского.

Александр Беглов подчеркнул, что Сперанский был передовым мыслителем своего времени, чье имя известно каждому, кто изучает российскую историю, право и государственность. Он назвал Сперанского отцом юридической науки и образования в России.

Губернатор напомнил, что в прошлом году у стен библиотеки был установлен памятник еще одному выдающемуся юристу, Анатолию Кони. Теперь памятники этим двум деятелям будут встречать посетителей библиотеки.

Беглов также поблагодарил Константина Чуйченко и Владимира Мединского за инициативу установки монументов в Петербурге и отметил, что памятник Сперанскому станет достойным подарком библиотеке к ее 230-летию.